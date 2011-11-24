-Öğretmenler Anıtkabir'de ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Dinçer başkanlığında, 81 ilden gelen temsilci öğretmenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dinçer'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Dinçer, deftere şunları yazdı: ''Türkiye'yi, bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, edebiyatta özlemini duyduğun başarılarla taçlandıracak yeni nesilleri yetiştirme görevini sevgi, bilinç ve sorumlulukla yerine getiren değerli öğretmenlerimizle birlikte huzurundayız. Bizler toplum olarak öğretmenlerimize duyduğumuz minnetin ve şükranın ifadesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü, adına yakışır etkinlikler kutlarken, bu mesleğe itibarını ve onurunu kazandıran yaklaşımınızdan her zaman güç alan öğretmenlerimiz de yeni nesilleri yetiştirme görevini azalmayan bir heyecan ve çalışma azmiyle sürdürmektedir. Eğitimdir ki bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır diyerek başlattığınız büyük eğitim seferberliğini hızımızı, heyecanımızı, inancımızı yitirmeden sürdürmenin gayreti içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bu ülkenin önüne koymuş olduğunuz tüm hedefleri gerçekleştirmiş olmanın onur ve kıvancı ile kutlamak için çalışırken, en büyük gücü öğretmenlerimizden almaktayız.''