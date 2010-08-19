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Yaşam

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜLDE İŞBAŞINDA ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2010 13:10

-ÖĞRETMENLER 1 EYLÜLDE İŞBAŞINDA ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Öğretmenler için okullar ''erken'' açılacak. Öğretmenler 2010-2011 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 1 Eylülde işbaşı yapacak. Yaz tatilleri öğrenciler kadar uzun olmayan öğretmenler, yeni ders yılına hazırlanmak amacıyla çalışmalara 1 Eylülden itibaren başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, valiliklere gönderdiği yazıda, ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yapacağı 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sene başı mesleki çalışmalarının, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlayacağı güne kadar süreceğini bildirdi. Bu çalışmaların, ''Genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgünün artırılması, yeni becerilerin kazandırılması, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlerin çözüm yollarının bulunması, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programların hazırlanması ve uygulanması amacıyla yapılacağını'' ifade eden Er, çalışmalarda İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirtilen konuların da ele alınacağını kaydetti.  Okul müdürlüklerinin bu dönemde yapılacak çalışmaları ve öğretmenlere anlatılacak konuları planlamalarının ve bu doğrultuda mesleki çalışmaların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamalarının önem taşıdığını vurgulayan Er, okullarda yapılacak çalışmaların yanında mesleki çalışmalar döneminde yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince seminer, konferans gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmesini istedi.  Mesleki çalışmaları sırasında öğretmenlere yeni hazırlanan İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi hakkında bilgi verilecek. Ders saatleri azalan Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri dersleri ile ders saatleri artan Beden Eğitimi dersini okutacak öğretmenler 2010-2011 yılına ilişkin yıllık plan çalışmalarını hazırlayacak. Öğretmenlere, okul-veli işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ile öğrencilerin okula devamlarının sağlanmasına yönelik tedbirler de anlatılacak. Öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme ile özellikle performans ödevi ve projelere yönelik mevzuatı inceleyecek öğretmenler, örnek performans görevi veya proje yönergesi ile değerlendirme ölçeği hazırlayacak.  Okullar 20 Eylülde açılacak. İlköğretim 1. sınıflara yeni kayıt yaptıracak öğrenciler 13-17 Eylül arasında uyum programına alınacak.

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