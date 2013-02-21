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Yaşam

Öğretmenine tara ile saldırdı

Lise öğrencisi T.I. tartıştığı öğretmenine tara'nın odun sapı ile saldırdı

21 Şubat 2013 15:05

Bursa'da bir lise öğrencisi, kendisine taktığını iddia ettiği edebiyat öğretmenini yaraladı.

Başına tara ile vurulan öğretmen kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, şüpheli öğrenci çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi olan T.I.'nın (17), zilin çalmasına yakın sınıftaki edebiyat öğretmeni E.A.'nın başına tara ile vurduğu öne sürüldü. Kanlar içinde kalan öğretmen, okula çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atılan 58 yaşındaki E.A.'nın müşahede altında tutulduğu ifade edildi.

Çocuk polisi, olayla alakalı soruşturma başlattı. Okuldaki yöneticilerin ifadesine başvuran ekipler, kullanılan taranın odun sapını ele geçirdi. Ucundaki kesici demir kısmı ise, sınıf ve okul çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Dehşet anını yaşayan öğrencilerin de ifadesine başvuran polis, şüpheli genci rapor için önce Ayten Bozkaya Çocuk Hastanesi'ne götürdü.Saldırganın üçüz olduğu ve diğer kardeşleriyle aynı sınıfta eğitim gördüğü belirtildi. Arkadaş ve öğretmenleri arasında son derece sakin olduğu için sevilen T.I. ile edebiyat öğretmeni arasında daha önce de derste tartıştıkları için husumet olduğu öne sürüldü.

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