T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmenine sinirlendi, pompalı tüfekle okulu bastı!

Öğrenci H.D, idarecilerin iknası sonucu elindeki tüfeği öğretmenlerine teslim etti.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Ağrı’da öğretmenine sinirlenen lise öğrencisi, ağabeyine ait pompalı tüfekle okula geldi. Öğrenci H.D, idarecilerin iknası sonucu elindeki tüfeği öğretmenlerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi’ndeki bir lisenin 9. sınıfında okuyan H.D, beden eğitimi dersinde öğretmeni S.Y ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Öğretmeni tarafından "şınav çekme" cezası verilen H.D, sinirlenerek dersi terk etti.

Bir süre sonra ağabeyine ait ruhsatlı pompalı tüfekle okula dönen H.D, okulun bahçesinden beden eğitimi öğretmenine seslenerek, dışarı çıkmasını istedi.

H.D, beden eğitim öğretmeni S.Y. ve okul idarecilerinin iknası sonucu elindeki tüfeği öğretmenlerine teslim etti.

Olayın polise bildirilmesinin ardından okula gelen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, H.D’yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürü Naci Kuru, polis ekiplerinin olayı haber alır almaz okula gittiğini belirterek, öğretmenlerin görüşmesi sonrasında herhangi bir olay yaşanmadan ikna olan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceğini söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24