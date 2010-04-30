Öğretmenine sinirlendi, pompalı tüfekle okulu bastı!

T24 - Ağrı’da öğretmenine sinirlenen lise öğrencisi, ağabeyine ait pompalı tüfekle okula geldi. Öğrenci H.D, idarecilerin iknası sonucu elindeki tüfeği öğretmenlerine teslim etti.



Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi’ndeki bir lisenin 9. sınıfında okuyan H.D, beden eğitimi dersinde öğretmeni S.Y ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Öğretmeni tarafından "şınav çekme" cezası verilen H.D, sinirlenerek dersi terk etti.



Bir süre sonra ağabeyine ait ruhsatlı pompalı tüfekle okula dönen H.D, okulun bahçesinden beden eğitimi öğretmenine seslenerek, dışarı çıkmasını istedi.



H.D, beden eğitim öğretmeni S.Y. ve okul idarecilerinin iknası sonucu elindeki tüfeği öğretmenlerine teslim etti.



Olayın polise bildirilmesinin ardından okula gelen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, H.D’yi gözaltına aldı.



Emniyet Müdürü Naci Kuru, polis ekiplerinin olayı haber alır almaz okula gittiğini belirterek, öğretmenlerin görüşmesi sonrasında herhangi bir olay yaşanmadan ikna olan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceğini söyledi.





