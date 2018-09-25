Öğretmeninden Sedanur'a mektup: Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım, bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıf öğretmeni Melek Akalın, öğrencisine bir mektup yazdı. Akalın, mektubunda, "İnsanlık öldü kızım, insanlık senle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım. Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım" dedi.

Anaokulu öğretmeni Melek Akalın'ın Sedanur'a yazdığı, Nazım Hikmet’in “Çalıyorum kapınızı; teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler” dizelerinin de yer aldığı mektubu şöyle: