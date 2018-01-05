Öğretmenin 'YKS'nin ikinci oturumuna isim önerim kabul edildi' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni Ali Kurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumunun Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) olarak belirlenmesinde, kendi önerisinin dikkate alındığını iddia etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni sınav sistemi YKS\'nin birinci oturumuna Temel Yeterlilik Testi (TYT) ismini vermiş, sınavdaki ikinci oturumun adını ise belirlememişti. Denizlili matematik öğretmeni Ali Kurt, 14 Ekim 2017 tarihinde YÖK\'e elektronik posta gönderdi ve YKS\'nin ikinci oturumu için uygun olacağını belirttiği \'AYT\' adını önerdi. YÖK, sitesinde sınavla ilgili yaptığı açıklamada ikinci oturum sınavının \'AYT\' adı altında yapılacağını açıkladı.

Öğretmen Ali Kurt, sınav oturumu için önerisinin kabul edildiğini ileri sürerek, \"Ben YÖK Başkanı\'na e-mail göndererek ikinci oturumun adının Alan Yeterlilik Testi olmasını tavsiye ettim. Çünkü ikinci oturum, sınavdaki derslerin hepsi alanlarla ilgilidir. Benim YÖK\'e önerdiğim isim kabul edilmiş. Ben de YÖK sitesinde ikinci oturumun adını, benim verdiğim ismi görünce öğrendim. Bir öğretmen olarak sınavın isim babası oldum\" dedi.



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