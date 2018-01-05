T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Öğretmenin 'YKS'nin ikinci oturumuna isim önerim kabul edildi' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni Ali Kurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunun Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) olarak belirlenmesinde, kendi önerisinin dikkate alındığını iddia etti

05 Ocak 2018 19:14

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni Ali Kurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumunun Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) olarak belirlenmesinde, kendi önerisinin dikkate alındığını iddia etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni sınav sistemi YKS\'nin birinci oturumuna Temel Yeterlilik Testi (TYT) ismini vermiş, sınavdaki ikinci oturumun adını ise belirlememişti. Denizlili matematik öğretmeni Ali Kurt, 14 Ekim 2017 tarihinde YÖK\'e elektronik posta gönderdi ve YKS\'nin ikinci oturumu için uygun olacağını belirttiği \'AYT\' adını önerdi. YÖK, sitesinde sınavla ilgili yaptığı açıklamada ikinci oturum sınavının \'AYT\' adı altında yapılacağını açıkladı.
Öğretmen Ali Kurt, sınav oturumu için önerisinin kabul edildiğini ileri sürerek, \"Ben YÖK Başkanı\'na e-mail göndererek ikinci oturumun adının Alan Yeterlilik Testi olmasını tavsiye ettim. Çünkü ikinci oturum, sınavdaki derslerin hepsi alanlarla ilgilidir. Benim YÖK\'e önerdiğim isim kabul edilmiş. Ben de YÖK sitesinde ikinci oturumun adını, benim verdiğim ismi görünce öğrendim. Bir öğretmen olarak sınavın isim babası oldum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİAli KurtYükseköğretim Kurumları Sınavı YKSAlan Yeterlilik Sınavı AYTYükseköğretim Kurulu YÖKyeniYKSTemel Yeterlilik Testi TYTDenizliliAli Kurt14 EkimYÖKYÖKsitesindeAli KurtsınavYÖK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24