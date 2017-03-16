Öğretmenin dersi tacizi ortaya çıkardı

9 yaşındaki kız çocuğu okulda aldığı eğitim sayesinde mahalle bakkalının kendisini taciz ettiğinin farkına vardı. Mağdur kız verdiği ifadede "Daha önce yanlış olduğunu anlamadım" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Gazİantep’te aralık ayında mahalle bakkalına alışveriş yapmaya giden 9 yaşındaki kız çocuğu E.Ö. eve geldiğinde bakkal B.K.’nın vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu ailesine söyledi.

Ailenin suç duyurusunda bulunması üzerine bakkal B. K. hakkında Gaziantep 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 23 Şubat’ta görüldü.

Öğretmenin derste anlattıkları

Duruşmada ifade veren mağdur E.Ö., bakkalın daha önce de kendisine benzer davranışlarda bulunduğunu ama okulda gördüğü derse kadar bunun yanlış olduğunu anlamadığını söyledi.

Mahkeme ilk duruşma sonunda E.Ö.’nün eğitim gördüğü okula bir yazı yazarak cinsel istismarla ilgili bir eğitim alıp almadığını sorarak 16 Mayıs’a ertelendi.

Derste verdiği bilgilerle E.Ö.’nün ‘cinsel istismar’ konusunda bilinçlenmesini sağlayan sınıf öğretmeni Bülent Kılıçoğlu da verdiği eğitimi Hürriyet’e anlattı:

"Hayat bilgisi dersinde, ‘Tanımadığımız kişilere karşı nasıl davranmalıyız’ adlı bir konu başlığımız var. Bu konu başlığında çocuklara kendilerini nasıl korumaları gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerime ‘Başınıza bir olay geldiğinde ya da tanımadığınız biri size dokunduğunda mutlaka ailenize söyleyin’ diyorum. Çocuklar ‘özel bölge’, ‘yasak bölge’ gibi kavramları öğreniyor."

"Ruh sağlığı bozuldu"

İstismar sonucunda mağdurun ruh sağlığının bozulduğunu söyleyen Avukat Şafak Yılmaz, "Çocukların suç olan eylemleri fark etmesi çok zordur. Duyarlı bir öğretmen sayesinde istismar olayı gün yüzüne çıktı. Bu tarz eğitimlerin yaygınlaşması lazım.” diye konuştu.