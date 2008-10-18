Öğretmenin cebinden esrar çıktı

İstanbul Tarlabaşı'nda, polisin aracını durdurup kimlik kontrolü ve arama yaptığı öğretmen D.Ö.'nün cebinde 17 gram, yanındaki arkadaşı H.E.T.'nin üzerinde ise 27 gram esrar ele geçirildi.



İlköğretim okulunda görevli öğretmen D.Ö. arkadaşı H.E.T. ile birlikte, geçen çarşamba sabaha karşı Tarlabaşı'nda bir sokak satıcısından uyuşturucu madde aldı. D.Ö. ve H.E.T.'nin bulunduğu otomobili Dolapdere İplikçi Kavşağı’nda durduran Beyoğlu Asayiş Bürosu ekipleri, kimlik kontrolü ve arama yaptı. Polisin yaptığı aramada, D.Ö.’nün cebinde 17 gram, arkadaşı H.E.T.'nin cebinde ise 27 gram esrar ele geçirdi.



Gözaltına alınan öğretmen D.Ö. ifadesinde, satıcı olmadığını, 1.5 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Sevkedildiği savcılık tarafından serbest bırakılan D.Ö. hakkında Beyoğlu Kaymakamlığı da soruşturma başlattı.

