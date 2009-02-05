Öğretmeni öldüren haciz!

‘İcra memuruyuz’ denince fenalaştı

‘Ambulans 45 dakika geç geldi’ iddiası

Sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı



112 Acil Yardım ekibinin zamanında müdahale etmediği yönündeki iddia üzerine yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ‘sinir krizi’ olarak değerlendirildiği için ambulans gönderilmediğini ancak, talihsiz kadının durumunda düzelme olmadığına dair gelen ikinci telefon üzerine gönderilen ambulansın ise 11 dakika sonra adrese ulaştığı açıklandı.İzmir’in Basın Sitesi semtinde dün saat 16.30 sıralarında 123/3 sokak 1 numarada meydana gelen olay şöyle gelişti: Reklam firması bulunan Hüseyin Kuyucaklıoğlu, nakit sıkıntısı çeken büfeci arkadaşı Turan Özdil’in kredi çekebilmesi için borcuna kefil oldu. Bir süre sonra da borcun taksitlerinin zamanında ödenmemesi üzerine haciz işlemi başlatıldı. İzmir İcra Dairesi Mahkemesi heyeti, eşya tespiti yapmak için Hüseyin Kuyucaklıoğlu’nun evine gitti.Daire kapısını açan Göztepe Kız Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Fatma Önder Kuyucaklıoğlu, karşısında gördüğü kişilerin icra dairesinden geldiklerini ve evde tespit yapacaklarını söylemesi üzerine aniden fenalaşarak yere yığıldı.Evde bulunan kızları 12 yaşındaki Ilgaz ve 4 yaşındaki Sıla’nın gözleri önünde fenalaşan Fatma Önder Kuyucaklıoğlu, bir süre sonra hayatını kaybetti.Kuyucaklıoğlu’nun acı haberiyle yıkılan yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Fatma Önder Kuyucaklıoğlu'nun yakınları, icra memurlarının olay sırasında 112 Acil yardım servisini aradığını, ancak telefondaki görevlilerin hastanın bir süre sonra kendisine gelebileceğini söyleyerek 45 dakika gecikmeli adrese geldikleri ileri sürdü.Yapılan otopsite talihsiz öğretmenin ani tansiyon yükselmesine bağlı beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı.112 Acil yardım ekibinin zamanında müdahalede bulunmadığı iddiasıyla ilgili yapılan ilk incelemede, icra memurlarının olayı anlatımından yaşananın bir sinir krizi (konversiyon) olarak değerlendirildiği bildiren İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, “112 Komuta Merkezini arayan ve İcra memuru olduğunu söyleyen bir kişi, haciz işlemi için göreve gittiği evde bir kadının ‘sinir krizi’ geçirdiğini ve ambulans istediğini nöbetçi hekime bildirmiş. Bunun üzerine nöbetçi hekim de hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sorgulamış ve eldeki verilere göre olayın büyük olasılıkla sinir krizi olduğunu hastayı kısa süre takip etmelerini eğer durumunda düzelme olmazsa tekrar aramalarını istemiştir. Daha sonraki görüşmelerde, hastanın durumunun düzelmediği beyan edilmesi üzerine, olay yerine ambulans gönderilmiştir. Ambulansın olay yerine varış süresi son telefon görüşmesinden 11 dakika sonradır” denildi.İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan ise, servisin telefon görüşmesi kayıtlarının 10 yıl süreyle saklandığını, iddianın titizlikle araştırıldığını söyledi.Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Fatma Önder Kuyucaklıoğlu’nun, cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Kuyucaklıoğlu’nun Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)