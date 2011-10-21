Öğretmeni Melisa'nın ışığı oldu



T24 - Bartın'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 9 yaşındaki Melisa, evde eğitim veren öğretmeni sayesinde okumayı öğrendi.















Bartın'ın Derbent Köyü’nde yaşayan Melisa Karaman iki yıl önce okula başladı. Sınıf arkadaşlarıyla aynı heyecanı paylaşıyordu. Ancak sağlık sorunları Melisa’nın okula gitmesine engel oldu. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Melisa’ya, annesinden böbrek nakli yapıldı ama yine de okula gidebilecek kadar iyileşemedi. Bunun üzerine anne Elmas Karaman, kızının eğitiminden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Evde Eğitim’ uygulamasına başvurdu.



Küçük Melisa için Akçamescit İlköğretim Okulu öğretmeni Nedai Çelikoğlu görevlendirildi. Haftanın 5 günü küçük kızın evine giden ve 40’ar dakikadan 5 ders yapan Çelikoğlu, öğrencisine eğitim vermesinin yanında arkadaşı gibi teneffüslerde onunla sohbet ediyor ve oyunlar oynuyor. Öğretmenine minnettar olduğunu söyleyen Melisa “Büyüyünce doktor olacağım’’ dedi.









