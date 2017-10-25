Öğretmeni darp eden başkan yardımcısına ceza

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'ndeki bir otelde, 2 yıl önce Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yemekli toplantıda, öğretmen Barış Düdü\'ye kafa atıp, darp ettiği iddia edilen Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer, 11 ay 20 gün hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gaziemir Belediyesi 2015 yılında, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, bir otelde balo düzenledi. Baloda konuşma yapmak isteyen Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol, \"Birbirimizi dinlemek zorundayız\" diyerek öğretmenleri kendisini dinlemeleri için uyardı. Bunun üzerine salonu terk etmek isteyen öğretmenlerden Barış Düdü, Gaziemir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer tarafından darp edildi. Tunçer\'in kendisine kafa attığını ve hakaret ettiğini belirten, Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi\'nde görevli öğretmen Barış Düdü, olaydan sonra şikayette bulundu. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Tunçer hakkında \'Kasten yaralama ve hakaret\' suçundan dava açtı.

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasında sanık Tunçer, mağdur öğretmen Barış Düdü ve tarafların avukatları katıldı. Düdü\'nün avukatı Ozan Karakaya, müvekkilinin yaralanma sonucu burun kemiğinin kırıldığını, belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tunçer\'in avukatı Şahin Küçüksüslü ise müvekkilininin beraatini talep etti.

Davayı sonuçlandıran hakim, Tunçer\'e \'kasten yaralama\' suçundan 1 yıl, 2 ay hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurup, cezayı 11 ay, 20 gün hapse indirdi. Tunçer, hakaret suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Hakim, her iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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