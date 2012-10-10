Öğretmeni 'bilim adamı olamaz' dedi, Nobel ödülünü aldı

İngiliz Profesör Sir John Gurdon, lisedeki biyoloji öğretmeninin kendisi için "Daha en basit biyoloji bilgilerini bile öğrenemiyorsa, nasıl uzman olur" dediğini açıkladı.

Nobel Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu. Tıp alanında İngiliz Profesör Sir John Gurdon, Japon meslektaşı Shinya Yamanaka ile kök hücre üzerinde yaptıkları keşifle ödüle layık görüldü.

Fakat ödüllü bilim adamı dün, biyoloji öğretmeni tarafından aşağılandığını ve neredeyse bilimadamı olma isteğinin ortadan kalktığını söyledi.

Masasının üzerinde sakladığı bir mektuptan bahseden Gurdon, lisedeki biyoloji öğretmeninin kendisine güvenmediğini ve başka bir alanda uzmanlaşması için rapor yazdığını söyledi.



‘Mektubu neşelenmek için okuyorum’



Lisedeki öğretmeninin yazdığı değerlendirme raporunda, “John’un biyoloji alanında kariyer yapması tamamen zaman kaybı olur. Bütün bu düşüncelerinden vazgeçirilmeli. Bilim adamı olmak istiyor ama bu çok saçma bir istek. Daha en basit biyoloji bilgilerini bile öğrenemiyorsa, nasıl uzman olur” ifadesi yer alıyor. Ödülle birlikte 1.5 milyon dolar alacak Gurdon, bu mektubu neşelenmek istediğinde okuduğunu belirtti.

1962’de bir kurbağa klonlayarak, ilk klonlanmış memeli koyun Dolly’nin ilk adımını atan Gurdon, ödüle olgunlaşmış hücrelerin, bedendeki dokulardan birini geliştirme kapasitesine sahip olgunlaşmamış hücrelere dönüşebileceğini keşfederek layık görüldü.