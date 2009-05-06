Öğretmene taciz soruşturması

Zonguldak'taki Fatih İlköğretim Okulu'nda görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni C.U. hakkında, 13 yaşındaki 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.



Fatih İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencileri S.T. ve G.Ş., geçtiğimiz hafta okul yönetimine sınıf öğretmeni C.U. tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü. İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve 1 yıl önce İstanbul'dan Zonguldak'a tayini çıkan C.U., iddiaya göre ders saati sırasında nöbetçi olan öğrenci S.T.'yi öğretmenler odasına çağırdı. Öğretmenin dudaklarından öpmeye çalıştığı S.T. kaçtı. C.U., olaydan birkaç gün sonra yine nöbetçi olan aynı öğrenciyi bir kez daha yanına çağırıp dudaklarından öperek elle tacizde bulundu. S.T.'nin durumu anlattığı arkadaşlarından G.Ş. de aynı şekilde tacize uğradığını söyleyince, iki öğrenci okul yönetimine olayı anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.



Bu hafta başında okula gelen müfettişler öğretmen ile öğrencilerin ifadelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, taciz iddiasıyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini, soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını söyledi.



Tacize uğradığı iddia edilen öğrencilerden S.T.'nin annesi Gülen T. ise, kızının ağabeylerinden korktuğu için bir süre olayı gizlediğini, ancak daha sonra kendisine anlattığını belirterek şunları söyledi:



``Kızım olayı anlatınca okula gittim. Birkaç kız çocuğuna sordum, onlar da onayladı. `Ne yaptı kızım?' diye sordum. Dudaklarında bir şey olduğunu söyleyerek öpmeye çalışmış. Çocuklar nöbete kalıyormuş. Odaya çağırıyormuş. Öpmeye çalışıyormuş. Göğüslerini elliyormuş. Çocuklar kaçıyormuş. Öğretmenlere durumu anlattım. `Biz gereğini yapıyoruz' dediler. Ben de savcılığa suç duyusunda bulunacağım.''



Bu arada öğretmen C.U.'nun, soruşturma sonuçlanıncaya kadar raporlu sayılacağı belirtildi.