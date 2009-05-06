T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmene taciz soruşturması

Zonguldak görev yapan sınıf öğretmeni C.U. hakkında, 13 yaşındaki 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.

06 Mayıs 2009 03:00

Zonguldak’taki Fatih İlköğretim Okulu'nda görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni C.U. hakkında, 13 yaşındaki 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.

Fatih İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencileri S.T. ve G.Ş., geçtiğimiz hafta okul yönetimine sınıf öğretmeni C.U. tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü. İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve 1 yıl önce İstanbul'dan Zonguldak'a tayini çıkan C.U., iddiaya göre ders saati sırasında nöbetçi olan öğrenci S.T.'yi öğretmenler odasına çağırdı. Öğretmenin dudaklarından öpmeye çalıştığı S.T. kaçtı. C.U., olaydan birkaç gün sonra yine nöbetçi olan aynı öğrenciyi bir kez daha yanına çağırıp dudaklarından öperek elle tacizde bulundu. S.T.'nin durumu anlattığı arkadaşlarından G.Ş. de aynı şekilde tacize uğradığını söyleyince, iki öğrenci okul yönetimine olayı anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Bu hafta başında okula gelen müfettişler öğretmen ile öğrencilerin ifadelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, taciz iddiasıyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini, soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Tacize uğradığı iddia edilen öğrencilerden S.T.'nin annesi Gülen T. ise, kızının ağabeylerinden korktuğu için bir süre olayı gizlediğini, ancak daha sonra kendisine anlattığını belirterek şunları söyledi:

``Kızım olayı anlatınca okula gittim. Birkaç kız çocuğuna sordum, onlar da onayladı. `Ne yaptı kızım?' diye sordum. Dudaklarında bir şey olduğunu söyleyerek öpmeye çalışmış. Çocuklar nöbete kalıyormuş. Odaya çağırıyormuş. Öpmeye çalışıyormuş. Göğüslerini elliyormuş. Çocuklar kaçıyormuş. Öğretmenlere durumu anlattım. `Biz gereğini yapıyoruz' dediler. Ben de savcılığa suç duyusunda bulunacağım.''

Bu arada öğretmen C.U.'nun, soruşturma sonuçlanıncaya kadar raporlu sayılacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24