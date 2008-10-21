Öğretmene PKK gözaltısı

ŞANLIURFA'da ilköğretim okulu öğretmeni 42 yaşındaki Nihat Çevik, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Suruç İlçesi'ndeki Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda görevli sınıf öğretmeni Nihat Çevik, dün akşam hakkında arama kararı bulunduğu bildirilince Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. 12 yıllık öğretmen olan Çevik'in Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında `Terör örgütü üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. Çevik'in yapılan incelemesinde, 1991'de Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri bölümünde öğrenim görürken, üniversiteyi bırakıp PKK'ya katıldığı ve yaklaşık 1 yıl örgütün dağ kadrosunda yer aldığı belirlendi. 1 yıl kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra örgütten ayrılıp, 1992'de eğitimine devam eden Çevik'in, 1994'de üniversiteyi bitirdiği ve 1996'da da Samsun'da öğretmenliğe başladığı bildirildi. 2 yıl görev yaptıktan sonra ayrıldığı öğretmenliğe 2002'de tekrar başlayan Çevik'in o dönemden bu yana da Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda görev yaptığı anlaşıldı.



Çevik'in geçmiş yıllarda yakalanan ve teslim olan bazı teröristlerin ifadelerinde isminin geçmesinden dolayı arandığı ve hakkında Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakalama müzekkeresi çıkarıldığı kaydedildi.



Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulan öğretmen Çevik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Malatya'ya gönderilecek.

