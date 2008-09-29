Öğretmene ödeme müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mesai saatinden sonra tedavi amaçlı görev mahallî dışına çıktığı günlerde, tedavi yolluğunun ve yevmiyesinin ödenmesi konusunda müdürlüklerce yaşanan sıkıntıya açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, konu ile ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Konaklı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre memuriyet mahallî dışındaki sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla gönderilen memurun ve aile fertlerinin yol masrafı ve gündelik ödeneğinin personele ödeneceğini bildirdi. Konaklı, "Tedavi ve refakatçi harcırahı ödenebilmesi, ancak mevzuatla belirlenen sevk prosedürüne uyulması hâlinde mümkün bulunmaktadır. Sevk prosedürüne uyulmaması hâlinde ise harcırah ödenebilmesine imkan bulunmamaktadır" uyarısında bulundu. .



'Zorunlu olmadıkça dışarı sevk yapılmayacak'



Konaklı, kanuna göre, personelin tedavisinin bulunulan mahalde sağlanamaması hâlinde, hastanın tedavisinin yapılabileceği en yakın diğer bir yerdeki sağlık kurumuna sevkinin yapılması gerektiğini kaydederek, "Ancak tıbbî gereklilik hâllerinde ve muayene ve tedavi işlemlerinin anılan yönetmelikteki genel esaslar çerçevesinde belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanamaması hâlinde memuriyet mahallî dışına sevk işlemi yapılması mümkün bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.



Hafta sonları ve tatil günlerinin harc-ı rahı da ödenecek



Harcırah ile ek ders ücretinin yasal dayanaklarının farklı olduğunu anımsatan Konaklı, her iki ödemenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve aynı gün içinde hem ek ders ücretinin hem de harcırahın ödemesinin birlikte yapılamayacağını söyledi. Konaklı, tedavi amacıyla memuriyet mahallî dışına gönderilenlerden aynı gün içinde tedavisini yaptırıp memuriyet mahalline dönenlere ise tedavi yolluğunun ödeneceğini bildirdi. Konaklı, "Diğer taraftan, mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ya da resmî tatillerde harcırah ödenmeyeceğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığından söz konusu günlerde de harcıraha müstahak olanlara harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir" dedi.



