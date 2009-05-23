Öğretmene neden yazdın soruşturması

İki yıl önce bulunduğu kurumda norm fazlası durumuna düşen öğretmen Solmaz, kendisi gibi binlerce öğretmeni ilgilendiren uygulamayla ilgili yazı yazdı diye hakkında soruşturma açıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı konuşan, yazan öğretmen istemiyor. İki yıl önce bulunduğu kurumda norm fazlası durumuna düşen Rehber Öğretmen Yusuf Solmaz, kendisi gibi binlerce öğretmeni mağdur eden norm kadro uygulamalarının hatalarını dile getiren bir yazı yazdı. Yazı, bir internet sitelerinde yayımlandı. Bu yazısında Yusuf Solmaz, eğitim sisteminin hatalarından söz ediyordu.



Önce Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ardından Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir öğretmen, eğitim sistemini eleştiren yazı yazamaz, Bakanlığı eleştiremez diyerek hakkında soruşturma açtı.



Soruşturmanın sonunda Yusuf Solmaz’a, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kınama cezası verildi. Ancak olay bununla kalmadı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yusuf Solmaz’ın internet sayfalarında yayımlanan diğer yazıları da toplayarak yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Tevfik Şimşek adındaki İlköğretim Müfettişi’nin, Yusuf Solmaz’a, “Siz hükümeti eleştirmişsiniz. AKP’ye ‘Mamayı AKP’ yiyor diyemezsiniz, siz memursunuz, siyasal düşüncelerinizi ifade eden yazılar yazamazsınız,” dediği öğrenildi.

