Öğretmene 'Mustafa filmi' soruşturması

Tekirdağ merkeze bağlı Kaşıkçı Köyü İlköğretim Okulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan D.B., 30 öğrenciyi resmi olarak izin almadan `Mustafa' adlı filme götürünce hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.



Kaşıkçı Köyü İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni D.B., çeşitli sınıflardan 30 ilköğretim okulu öğrencisini 11 Kasım günü kent merkezine bulunan sinemaya götürdü. Öğrenciler, öğretmenleri D.B. ile birlikte, Can Dündar'ın yazıp yönettiği `Mustafa' adlı belgesel filmi izledi. Öğrencileri sinemada gören Aydınlar Ocağı Tekirdağ İl Başkanı Ersin Bilmeç, çıkışta öğrencileri ve öğretmenleri sinema önünde fotoğrafladı. Daha sonra Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.



`Mustafa' filminde tarihi bazı gerçeklerin çarpıtıldığını ve belgeselin belli maksatla yapıldığını iddia eden Ersin Bilmeç, ``Bu belgeselin Kaşıkçı Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine izlettirilmesinde resmi izin ve mevzuata uygun davranılmadığını ve dolayısıyla belgeselin izletilmesinin maksatlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle ihbarda bulundum. Öğretmenden şikayetçiyim'' dedi. Savcılık şikayet dilekçesinin ardından, öğretmenin öğrencilerini herhangi bir izin almadan toplu halde sinemaya götürdüğü için soruşturma başlattı.



Olayın savcılığın ardından kendilerine geldiğini belirten Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Üner Dilek, ``Öğrencilerin izinsiz sinemaya götürülmesinden dolayı müfettiş görevlendirdim. Müfettişin olayla ilgili incelemesinin ardından sonucuna göre idari soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek'' dedi. Öğretmen D.B. ise açılan soruşturmayla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.



