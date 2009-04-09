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Yaşam

Öğretmene küfürlü mail’e para cezası

Yargıtay, öğretmenine küfürlü e-posta gönderen öğrenciyi her bir e-posta için iki bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti

09 Nisan 2009 03:00

Yargıtay, öğretmenine küfürlü e-posta gönderen öğrenciye verilen manevi tazminat cezasını az bularak, öğrenciyi her bir e-posta için iki bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Ankara’da E.C.A. isimli öğrenci, iki ayrı e-posta göndererek, öğretmenine ve annesine küfretti. Bunun üzerine öğretmen Y.Z., "e-postalarla kişilik haklarına hakaret edildiğini" belirterek, öğrencisi E.C.A. aleyhine manevi tazminat davası açtı.

Davayı görüşen Ankara 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, her bir e-posta için 1000 lira olmak üzere E.C.A.’yı toplam iki bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Davacı öğretmenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesinde görüşüldü. Daire, e-postalarda kullanılan sözlerin ağırlığı ile davacı ve davalının sıfatı göz önünde bulundurulduğunda, yerel mahkemenin her bir e-posta için hükmettiği 1000 lira manevi tazminatı az buldu ve Yüksek Mahkeme, bunu iki bin liraya yükselterek kararı onadı.

Yargıtay kararında, yerel mahkemenin manevi tazminat miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında, tarafların kusur oranının da dikkate alması gerektiğini vurguladı.

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