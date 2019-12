Öğretmene dayak davası

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde oturan Kurt Ailesi, çocukları 12 yaşındaki Deniz Cemer Kurt'un eğitim gördüğü okulda, öğretmenlerinden M.E. tarafından boş bir odada dövüldüğü iddiasıyla dava açtı.



Olay, iddiaya göre geçen 16 Ekim’de Özel Ufuk Koleji'nde meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencilerinden Deniz Cemer Kurt, öğle yemeği sırasında arkadaşıyla itişince sınıf öğretmeni M.E. kendilerini yatıştırdı. Tartıştığı arkadaşının öğretmen M.E. tarafından sıranın en önüne geçirilmesine öfkelenen Kurt da küfür etti.



Bunun üzerine sinirlenen öğretmen M.E., iddiaya göre Deniz Cemer Kurt'u üst kattaki boş bir sınıfa götürüp boğazını sıktı, kafasını sallayıp tokatladı. Ardından yemekhaneye indirip sıraya geçerek yemeğini almasını istedi. Başka bir öğretmen tarafından yüzü yıkanıp sakinleştirilmeye çalışılan Deniz Cemer Kurt, sonrasında da Müdür Mustafa Duyar’ın odasına çağırılıp öğretmen M.E.’den özür dilemesi istendi. Öğrenci de söyleneni yapıp, öğretmeninin elini öperek özür diledi.



Ailesine anlatınca ortalık karıştı



Deniz Cemer Kurt, akşam eve gidip yaşananları ailesine anlattı. Hemen çocuklarını alıp Marmaris Polis Merkezi’ne götüren aile, öğretmen M.E.’den şikayetçi oldu. Deniz Cemer Kurt, Marmaris Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Dr. Ayşen Varol imzalı raporda, ‘öğrencinin boyun ve sol kolunda morluk ile lezyon bulunduğu’ yazıldı. Öğretmen M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, ancak hakkında Marmaris 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmanın 14 Mayıs’ta görülmesi kararlaştırıldı. Okulda ise ne öğretmen, ne de dayak yediği iddia edilen öğrenci hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.



‘Öğretmen Malezya’da bile iş bulur’



Aile, çocuklarının öğretmen M.E. tarafından daha sonra da şiddet ve dayağa maruz bırakıldığını iddia etti. Bunun üzerine Deniz Cemer Kurt başka okula alındı. Okul yönetimi ve öğretmen M.E. olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Kurt Ailesi tepkilerini dile getirdi. Anne 39 yaşındaki Meryem Kurt, “Çocuğum dayak yediği gün eve geldiğinde hala titriyordu. Kolu çok kötüydü. Yetişkin bir kişinin, bir öğretmenin çocuğumu odaya kapatarak dövmesi beni dehşete düşürdü. Durumu okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de bildirince üstü kapalı tehdit edildik, dava açmamamız istendi. Bazı kişilerce, ‘öğretmenimiz Malezya’da bile iş bulur, ama çocuğunuzun siciline bu durum işlenirse öğrenim hayatı biter’ denildi” diye konuştu.



Baba 43 yaşındaki Ceylan Kurt da, çocuklarının hakkını mahkemede sonuna kadar arayacaklarını söyledi.



Öğrenci Deniz Cemer Kurt ise, öğretmeninin fen dersinde bile dini konuları anlattığını, Atatürk’ün fotoğrafını duvardan indirip dolaba kaldırdığını öne sürdü. Bunlara karşı çıktığı için de arkadaşıyla itişip kakışması bahane edilerek dövüldüğünü iddia etti.