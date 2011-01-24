Öğretmene 'Darwin' cezası

T24 - Öğrencisinin sorusu üzerine derste Darwin'i anlatan 14 yıllık öğretmene "Müfredat dışına çıkıp çocukların kafasını karıştırdı" diye ceza verildi.

Gazete Habertürk'te Refika Karabacak imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Ankara'da ilköğretim 5. sınıf öğrencisi, derste, "İnsanlar maymundan mı geldi?" diye sordu.

Öğretmen Süleyman Biçer, tüm canlıların değişime uğradığını söyledi, Darwin teorisini anlattı. Öğrenci bunu evde ailesine aktardı.

Aile de öğretmeni şikayet edip derste İncil okuduğunu iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Müfredat dışı Darwin anlatıp suç işlemiştir, kınama gerekir" dedi.

Mevzuatta böyle bir suç olmadığı için uyarı cezası verildi.





