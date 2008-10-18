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Yaşam

Öğretmene çıplak şantaj!

Cinsel ilişki bahanesiyle 5 bin dolarını aldığı emekli öğretmene, 15 bin YTL’lik de senet imzalatan kadın yakalandı.

18 Ekim 2008 03:00

Maltepe’de, cinsel ilişki bahanesiyle evine çağırıp erkek arkadaşları ile döverek 5 bin dolarını aldığı emekli öğretmene, 15 bin YTL’lik de senet imzalattığı öne sürülen kadın yakalandı. 

Emekli ilköğretim okulu öğretmeni olan F.K, Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, İçerenköy’deki bir oto yıkamacıda E.D. ile tanışıp daha sonra birkaç kez buluşup cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Dilekçesinde, daha sonra ilişki için kendisi çağıran E.D.’nin isteği üzerine gittiği Maltepe’deki evde, E.D. ve 3 erkek arkadaşı tarafından dövülüp zorla çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve 5 bin dolarının alındığını ileri süren F.K., ayrıca kendisine 15 bin YTL’lik de senet imzalattıklarını iddia ederek, şüphelilerden şikâyetçi oldu.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince aranan E.D., evinde gözaltına alındı.
Şüpheliyi Kartal Adliyesi’ne sevk eden polis, mağdur F.K.’nın çıplak fotoğraflarını çektiği ve hırsızlık suçundan kaydı olan M.C. ile diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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