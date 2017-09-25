Öğretmene bıçakla saldıran kadın velinin serbest bırakılması protesto edildi

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi, Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu önünde gerçekleştirdiği eylemle sınıf öğretmeni Tolga Daştan’a bıçaklı saldırıda bulunan velinin serbest bırakılmasını protesto etti. Öğretmenlerin okullarda kaderlerini terk edildiğini savunan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No\'lu Şube Başkanı Numan Şeker, “Okullarda öğretmenlere yapılan şiddetin önüne geçilmesi ve cezai yaptırım uygulanması için illa öğretmenlerin ölmesi mi gerekiyor?” diye sordu.

Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesinde Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu’nda bir kadın veli, okula gelerek, çocuğuna iyi davranmadığı iddiası ile sınıf öğretmeni Tolga Daştan’ı bıçakla yaralamış, olaydan sonra yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No\'lu Şubesi, olayın meydana geldiği okulun önünde düzenlediği eylemle velinin serbest bırakılmasını kınadı. Sendika üyeleri, farklı okullardan gelen öğretmenler ve çok sayıda veli ellerindeki ‘öğretmene şiddete hayır’ dövizleriyle ve hep bir ağızdan haykırdıkları ‘okullarda şiddet istemiyoruz’ sloganlarıyla eyleme destek oldu.

Şube Başkanı Numan Şeker, “Geçtiğimiz günlerde Yıldırım ilçemizde Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu’nda Tolga Daştan arkadaşımıza saldırıda bulunan ilgili kişinin salıverilmiş olması eğitim camiası adına endişe vericidir. Cezai yaptırım uygulanmsı için illa öğretmenin ölmesi mi gerekiyor?\" dedi.

Başta öğretmenler olmak üzere eğitim çalışanlarının kendilerini herhangi bir tehdit altında hissetmeden görev yapacağı bir ortamın bulunmadığından da söz eden Şeker, \"Eğitimci ve idareci arkadaşlarımızın huzurlu bir ortamda eğitim verebilmelerini sağlamak için gerekli güvenlk önlemleri alınmalıdır” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI