Öğretmene ‘Berkin Elvan’ın cenazesini izlerken tartışma ortamı yarattın’ cezası!

Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın cenazesinin yapıldığı günün ertesinde bir öğretmene, öğretmenler odasında Elvan’ın cenazesini izlerken tartışma ortamı yarattığı gerekçesiyle ‘uyarı’ cezası verildi.

Tartışma ortamı yaratıldı

İstanbul Bakırköy 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen G.K. hakkında soruşturmayı tamamlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Kasım’da kararı öğretmene gönderdi.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan'ın haberine göre, kendisine gelen cezayla neye uğradığını şaşıran öğretmene ceza tebliğinde; “Maarif Müfettişlerince hakkınızda düzenlenen soruşturma raporunda ‘13 Mart 2014 günü öğlen dinlenme saatinde öğretmenler odasında televizyon haberleriyle ilgili olarak öğretmenler arasında yüksek sesle tartışma ortamı yaratılmasına sebebiyet verdiğiniz’ ile ilgili olarak vermiş olduğunuz savunmanız yeterli görülmemekle birlikte 657 sayılı kanunun ilgili maddesince ‘kınama’ ile tecziye edilmeniz gerekmekteyse de ‘Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan memurlar için verilen cezalarda bir derece hafif olanı uygulanır’ hükmü göz önünde bulundurularak bir alt ceza uygulanmasına gidilmiş olup ‘uyarma’ cezasıyla tecziye edildiniz” denildi.

'Davranış' uyarısı

Okul yönetimi ise öğretmene bildirdiği kararda “Bundan böyle bu tür davranışlar içerisinde bulunmamanızı önemle rica ederiz” ifadesini kullandı.