Öğretmene 'Azrail' uyarısı

T24- "Namaz kılmayanların Azrail tarafından zincire vurulup cehenneme gönderilecekleri" konusunu içeren bir VCD’yi öğrencilerine izleten din bilgisi öğretmenine, uyarı cezası verildi.

Korku ve dehşet sahneleriyle dolu VCD'yi izleyen öğrencilerde davranış bozukluğu başlayınca veliler şikayeti üzerine Gaziantep Valiliği, öğretmen hakkında soruşturma açmıştı. CHP Gaziantep milletvekili Yaşar Ağyüz de konuyu bir önerge ile TBMM’ye taşıdı. Ağyüz’e Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen cevapta, öğretmenin bu VCD’yi kendi kararı ile öğrencilere izlettirdiği ve tasvip edilmediği belirtilerek uyarı cezası verildiği bildirildi.

Korku filmi gibi

Gaziantep’deki Hasan Ali Yücel Lisesi din dersi öğretmeni Fatma Yakar, geçen yıl Nisan ayında öğrencilere Arapça ‘’Rabbim geri döndür’ adlı bir VCD izletmişti. Korku filmlerindeki gibi efektler bulunan 35 dakikalık VCD’de, Kur’an-ı Kerim okuyan bir babanın, aynı evde kağıt oynayıp, müzik dinleyerek eğlenen oğlu Hasan’ı namaz kılması için uyarması konu ediliyor.

Babasının sözünü dinlemeyen ve uyumaya başlayan Hasan, bir rüya görüyor. Elinde orak bulunan Azrail Hasan’ın canını alıyor. Bir imam tarafından yıkanıyor, kefenleniyor, gömülüyor. Yıkama sırasında şeytan da Hasan’a kaynar su döküyor. Hasan gömüldükten sonra zincirlerle bağlı olarak cehenneme götürülüyor. Korku içinde uyanan Hasan, “Rabbim beni geri döndür” diyerek namaz kılıp, affedilmesi için dua ediyor.