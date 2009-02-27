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Yaşam

Öğretmene AKP cezası

Mersin'de öğretmen Gülay Tatar, sınıfta Başbakan Erdoğan ve AKP'yi eleştirdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

27 Şubat 2009 02:00

Öğretmen Gülay Tatar, sınıfta Başbakan Erdoğan ve AKP'yi eleştirdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Mersin’de Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmen Gülay Tatar Özkaya’nın hakkında dersine girdiği sınıfta “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Başbakanı ve mensup olduğu siyasi parti aleyhine konuşma yaptınız' diyerek soruşturma açıldı.

Özkaya, dersine girdiği sınıfta Başbakan Erdoğan ve AKP'yi eleştirdiği iddiası ile soruşturma geçirirken, 2 ayrı okula tayin edildi.

Özkaya, hak arayışına başladı

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Arslan, olayın takipçisi olacaklarını ve yargıya güvendiklerini söyledi. Özkaya, bunun üzerine bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak hak arayışına başladı

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