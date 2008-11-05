Öğretmene "tokat" dayağı

İzmit'in Gültepe Mahallesi'nde aynı adla anılan Gültepe İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni 28 yaşındaki Tuncay Narin, tokat attığı gerekçesiyle bir öğrencinin ağabeyinin saldırısına uğradı.



Saldırgan Y. E., olaydan sonra kaçarken yüzü gözü kan içinde kalan öğretmen meslektaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.



Olay saat 17.30 sıralarında Gültepe İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir gün önce sınıfta gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğretmen Tuncay Narin, aralarında 7'nci sınıf öğrencisi S.E.'nin de bulunduğu birkaç öğrenciye tokat attı. S.E. de öğretmeninin kendisine tokat attağını evde ailesine anlattı.



Bu akşam saatlerinde okula gelen S.E.’nin ağabeyi Y. E., “Sen kardeşime nasıl tokat atarsın” diyerek tartıştığı öğretmen Narin'e saldırdı. Aldığı darbelerle yüzü gözü kan içinde kalan ve başını da yere çarpan öğretmen Narin, meslekdaşları tarafından kurtarılırken, saldırgan Y. E. ise kaçtı.

Öğretmen Tuncay Narin, okula çağırılan ambulanstaki sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



SALDIRGAN YAKALANAMADI

İzmit'te Gültepe İlköğretim Okulu'nda öğrencisinin ağabeyi Y. E.'nin saldırısına uğrayan Fen Bilgisi Öğretmeni Tuncay Narin'in kafa travması geçirdiği belirlendi. Narin'in tedavisi Seka Devlet Hastanesi’nde devam ederken, polis saldırgan Y. E.'nin bulunması için araştırmalarını sürdürüyor.