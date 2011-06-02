Öğretmenden velilere 'fuhuş' mesajı

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'Böyle şeyler yapmayacakları kanaatindeyim'

Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, mesajda “Değerli veliler; Silifke Anadolu için yapılan mezuniyet gecesinin oteldeki kısmına, oğlunuzu-kızınızı lütfen göndermeyin. Adı eğlence olan ve öğrenciler arasında içki ile tanışma gecesi olarak bilinen bu rezilliğe lütfen göndermeyin. Dünya içki ve sigaraya savaş açmışken, bazı ideoloji hastalarına çocuklarınızı kurban etmeyin. Unutmayın ki, öğrencilerin bir kısmı gecelerde hap, eroin, uyuşturucuyla tanışır. Saygılar sunarım. H.D.” yazdığı öne sürüldü. Öğretmen H.D.’nin mesajın yanı sıra, okulu dilekçeyle Başbakanlığa da şikâyet ettiği ve bunun üzerine birkaç gün sonra da, Anadolu Lisesi’nden 4 öğretmen ve 4 öğrencinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.İddiaya göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen ve öğrencilere “mezuniyet balosunu neden otelde yaptıkları, çocukların fuhuş yapıp yapmayacakları, eroin kullanıp kullanmayacakları” gibi sorular soruldu. Bu gelişmeler üzerine, dün Atatürk Anıtı önünde toplanan öğrenciler ve veliler, olayı protesto ederek basın açıklaması yaptı. Okul aile birliği adına konuşan öğrenci velisi Sadık Civelek, “Çocuklarımıza ve ilçemizin en saygın öğrenim kurumu olan okulumuza yapılan bu iftiraları kınıyoruz” dedi. Basın açıklamasına Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Eğitim İŞ, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İşçi Partisi, CHP, MHP yöneticileri de destek verdi.Silifke Kaymakamı Fatih Damatlar olayı doğrularken, mesajda yer alan iddialarla ilgili, okulun geçtiğimiz yıl yapılan gecesinde yaşananların kontrol edildiğini, böyle bir şey yaşanmadığının belirlendiğini ve bu yılki gecede de olmayacağı kanaatine varıldığını söyledi. Damatlar, bu nedenle okul hakkında bir işlem yapılmadığını söylerken, mesajı gönderen öğretmenin ise kamu görevlisi olmaması nedeniyle hakkında okul tarafından şikâyette bulunulursa işlem yapılabileceğini belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül ise, konuyu duyduktan sonra kaymakamlıkla iletişime geçtiklerini, ancak olayın gerçek dışı olduğunu öğrendiklerini söyledi.