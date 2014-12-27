Öğretmenden öğrencisine iğrenç teklif: Sana ev tutarım hem kızım, hem eşim olursun

Antalya'da kopya çekerken yakalanan 4’ü kız 5 öğrenciden 16 yaşındaki E.T.’yi, disiplin sürecine ilişkin görüşmeler sırasında taciz ettiği öne sürülen rehber öğretmen 47 yaşındaki M.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmenin "Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun" gibi ifadeler kullandığı, vücudundaki dövmeyi görmek için tişörtünü açmaya çalıştığı öne sürüldü.

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, yaklaşık 1 ay önce 11’inci sınıfların geometri dersinin yazılı sınavında, 4’ü kız 5 öğrenci kopya çekerken yakalandı. Kız öğrencilerin cep telefonuyla sorunun fotoğrafını çekip dışardaki arkadaşlarına internet yoluyla gönderdikten sonra, yanıtlanmış halinin yeniden fotoğraf olarak geldiğini belirleyen öğretmenleri, durumu okul yönetimine bildirdi.

Rehberlik öğretmenine yönlendirildi

Kız öğrencilerden E.T.’nin ailesi, disiplin öncesi süreçte kızlarıyla görüşen evli rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni M.S. hakkında, tacizde bulunduğu yönünde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

İlişki ve ev tutma teklifi

Suç duyurusunda öğretmen hakkında şok suçlamalar yer aldı. Öğretmenin, odasına çağırdığı kız öğrenciye arkadaşlık ve ilişki teklif ettiği, teklifini kabul ederse disiplin cezası almayacağı, okuldan atılmayacağı ve en hafif cezayla kurtulabileceği, reddederse disiplin kuruluna sevk edeceğini söylediği belirtildi. Öğrencinin ise bu sözlerin ne anlama geldiği ve sonrasında ne olacağını sorduğu belirtilen şikayet dilekçesinde, öğretmenin "Senin cezan okuldan atılmak, ama ben senin cezanı hafifleteceğim. Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun" gibi ifadeler kullandığı, okul dışında ve otelde buluşma tekliflerinde bulunduğu öne sürüldü. Görüşme sırasında öğretmenin kız öğrencinin vücudundaki dövmeyi görmek için eliyle tişörtünü açmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Görüşmeleri ses kaydına almış

Rehber öğretmen M.S.’nin yaklaşık 10 gün boyunca E.T.’yi odasına çağırdığı, genç kızın cep telefonuyla toplam 1.5 saatlik görüşmeyi kayda aldığı öğrenildi. Savcılığa yapılan suç duyurusunda kullanılan ses kayıtları, teknik inceleme için savcılık aracılığıyla Ankara’ya gönderildi.

Milli Eğitim de soruşturma başlattı

Olaya ilişkin savcılığın yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nce de soruşturma başlatıldı. Disipline verilen 5 öğrenciden erkek olanın kendi isteğiyle kaydını aldırıp başka bir okula geçtiği, 4 kız öğrenciye 2 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği kaydedildi. 2 gün okuldan uzaklaştırma cezasının da uygulandığı belirtildi.

M.S.’nin, iddiaya göre geçen yıl da yine bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu, sonrasında kız öğrencinin okuldan atıldığı kaydedildi.