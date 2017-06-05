Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı!

Sivas'ta bir lisede öğretmen tahtaya kaldırdığı 4 öğrenciye sırayla tokat attı. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında soruşturma başlattı.



Olay yaklaşık 10 gün önce Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrencilere bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlenen Elektrik Bölümü Öğretmeni O.K. tahtaya çıkardığı öğrencileri 'bir daha şikayet gelmeyecek' diyerek uyardı. Daha sonra 4 öğrenciyi sırayla tokatladı. Öğretmenden dayak yiyen 4 öğrencinin ise sessizce durduğu görüldü. Öğretmenin sıra dayağı sınıftaki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Bu konudan haberleri bulunduğunu belirten Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altunsay, "Araştırıyoruz. Öğretmen hakkında da soruşturma açtık" dedi.