Öğretmenden, meslektaşına okul bahçesinde evlilik teklifi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde sınıf öğretmeni Cemil Ünalmış, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi meslektaşı olan kız arkadaşı Büşra Kayhan\'a, öğrencileriyle birlikte yaptığı organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

Siverek\'e 45 kilometre mesafedeki Böğürtlen Mahallesi\'nde bulunan Böğürtlen İlkokulu\'nda bu yıl göreve başlayan sınıf öğretmeni Cemil Ünalmış, 24 Kasım Öğretmenler günü arefesinde meslektaşı olan kız arkadaşı Büşra Kayhan\'a evlilik teklifinde bulunmak istedi. Kendi okul idaresiyle görüşen Ünalmış, kız arkadaşının okula gelmesi durumunda öğrencileri ile birlikte organizasyon düzenleyeceğini söyledi. İdarecilerin onayının ardından Taşağıl İlkokulu\'nda anasınıfı öğretmenliği yapan Büşra Kayhan, okula davet edildi.

Bugün öğle saatlerinde okula gelen Büşra Kayhan, bahçeye girdiği sırada teneffüste koşturan tüm öğrenciler, oldukları yerde hareketsiz durdu. Bazı öğrenciler ise ellerinde, \'Sınavımız başlamıştır\' ve \'A-Evet, B-Hayır\' yazılı dövizler ile görüldü. Bu sırada Cemil Ünalmış, yaşananları anlamakta güçlük çeken Büşra Kayhan\'ın yanına gelip karanfil vererek, diz çöktü ve elindeki yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan Büşra Kayhan, teklife \'evet\' yanıtı verip, Ünalmış\'a sarıldı.

Evlilik teklifi için çok çalıştığını ve heyecanlandığını belirten Cemil Ünalmış, \"Büşra ile Denizli’de üniversitede tanıştık. İkimiz de bu yıl Siverek\'e atandık. Ben ilk 24 Kasım Öğretmenler Günümüzde böyle bir hediye vermek istedim. Evimden bin 200 kilometre uzaklıkta evlilik teklifi edeceğim aklıma gelmezdi. Bu organizasyonda bana destek veren meslektaşlarım ve öğrencilerime teşekkür ediyorum\" dedi.

Yaşadıklarının şaşkınlığını üzerinden atamayan Büşra Kayhan ise, \"Cemil\'in okulundan çağırılınca 24 Kasım\'a ilişkin bir sürpriz bekliyordum. Evlilik teklifi hiç aklıma bile gelmedi, şok oldum\" diye konuştu.

Bu arada Cemil Ünalmış\'ın okul bahçesinde meslektaşı olan kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifi, mahalle sakinleri tarafından meraklı bakışlarla izlendi.

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