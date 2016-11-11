Öğretmenden küpe takan öğrenciye homofobik hakaret: Ne kadar da meraklısınız ibne olmaya!

Samsun'daki Onur Ateş Anadolu Lisesinde bir öğretmen, küpe takan erkek öğrencisine, "Ne kadar meraklısınız kız gibi dolaşıp ibne olmaya, dışarıda kime ibnelik ediyorsanız edin, burası okul, izin vermem" dedi.

Sol'da yer alan habere göre, olay 9 Kasım Çarşamba günü Onur Ateş Anadolu Lisesinde meydana geldi. Tenefüs boyunca sınıftaki tahtaya soru yazan bir öğretmen, ders başlarken sınıfa giren öğrencilerden kulağında küpe olan bir erkek öğrenciye, küpesinden dolayı hakaret etti. Küpeli öğrenciye sinirli bir şekilde "Ne kadar meraklısınız kız gibi dolaşmaya, i.ne olmaya, dışarda kime ibnelik ediyorsanız edin, burası okul, izin vermem" dedi. Öğrenciler, okul yönetiminin küpeye izin verdiğini söylese de, öğretmen Ali Kalyoncu buna itiraz etti.

Küpe takılmasına izin veren okul yönetimi, söz konusu öğrenci hakkında herhangi bir işlem yapmadı. Öğretmen Ali Kalyoncu'nun ayrımcılık içeren hakareti ise öğrenciler arasında tepkiye yol açtı.