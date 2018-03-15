Öğretmenden ilkokul öğrencisine dayak: Çocuğumun psikolojisi bozuldu

Sinop’un Gerze İlçesi’nde yaşanan olayda Atatürk ilköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammet Kerem Dilek adlı öğrenci, öğretmeni Metin Koca tarafından sınıfta öldüresiye dövüldü. Öğrenci velisi baba Murat Dilek, “Çocuğumun psikolojisi bozuldu” diyerek, oğlunu ilçedeki başka bir okula kayıt ettirdi.

Sinop’un Gerze İlçesi’nde yaşanan olayda Atatürk ilköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammet Kerem Dilek adlı öğrenci, öğretmeni Metin Koca tarafından sınıfta öldüresiye dövüldü. Öğrenci velisi baba Murat Dilek, “Çocuğumun psikolojisi bozuldu” diyerek, oğlunu ilçedeki başka bir okula kayıt ettirdi.

"Daha önce de oğluma bir kez tokat attı"

Halksesi.com’dan Mete Çağdaş’ın haberine göre, öğrenci velisi baba Murat Dilek, “Çocuğumun psikolojisi bozuldu” diyerek, oğlunu ilçedeki başka bir okula kayıt ettirdi.

Öğretmen Metin Koca’nın bu yaptığı şiddetin ilk olmadığı iddiasını ileri süren baba Murat Dilek, "Daha önce de oğluma bir kez tokat attı. O zaman görüştük, özür diledi ve şikayetçi olmadım, fakat bu ikinci oldu ve çocuğuma, dudağını patlatacak kadar şiddet uygulamış. Kendisi hakkında Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. İdari soruşturma bile başlatılmadı. Ayrıca konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundum. Fakat değişen bir şey olmadı, öğretmen hala aynı okulda görevinin başında işine devam ediyor. Hatta benim gibi birkaç aile de çocuğunu bu okuldan alarak başka okula kaydını yaptırdı” dedi.

Baba Dilek, darp olayını örtbas etmeye çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında CİMER ve BİMER’e şikayette bulunacağını belirtti.