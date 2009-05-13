Öğretmenden dersten geçirme vaadiyle taciz

İzmir'in Güzelyalı semtindeki lisede öğretmenlik yapan H.G., 15 yaşındaki öğrencisi G.E.'yi derslerinden geçireceğini söyleyerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.



Güzelyalı semtindeki Selma Yiğitalp Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki G.E., Edebiyat öğretmeni H.G.'nin kendisini kötü olan dersinden geçireceği söyleyip taciz ettiği iddiasında bulundu. Sınıfta taciz edildiğini öne süren liseli kızın şikayeti üzerine 33 yaşındaki öğretmen H.G., gözaltına alındı.



Ahlak Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen H.G., aynı okuldaki başka öğrencilerin de olayı doğrulayan ifade vermesi üzerine tutuklandı. (AA)



