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Öğretmenden Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen resim öğretmeni N

05 Ekim 2017 19:14

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ettiği iddia edilen resim öğretmeni N.S. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce idari soruşturma başlatıldı.
Keşan\'a bağlı Beyendik Beldesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi\'nde görev yapan kadın resim öğretmeni N.S., sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen öğretmen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, suçlama üzerine N.S. hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan tepkiler üzerine N.S.\'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı kapandı.
CHP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ
CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan bugün partilerinin Keşan İlçe Başkanlığı\'nda düzenledikleri basın toplantısıyla olaya tepki gösterdi. Erdin Bircan, Atatürk\'ün değerleriyle eğitim alarak öğretmen olmuş birine bu gibi paylaşımları yakıştıramadığını belirtti. Okan Gaytancıoğlu da Atatürk\'e kimsenin hakaret etmeye hakkı olmadığını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
AK PARTİ İLÇE BAŞKANI\'NDAN TEPKİ
Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, milli ve manevi değerlere kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, şöyle dedi:
\"Bayrağımıza, milletimize, dinimize, devletimize, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kimsenin hakaret etmeye gücü yetmez. Atatürk’ümüze hakaret eden bu öğretmen hakkında incelemeler yetkili kurumlarımız tarafından başlatılmış olup, gerektiği cezayı alacaktır. Bundan sonra da gerek ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize hakaret eden ve kötü kelimeler kullanan kişi veya kurumlarla alakalı yetkili merciler gerekeni yapacaktır. Bizler hem değerlerimize hem de birbirimize saygılı ve seviyeli olmalıyız. Gidecek başka yerimiz de ülkemiz de vatanımız da yok. Bu ülke, bu bayrak, bu vatan bizim bu değerler hepimizin.\"

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