Öğretmen yolu gözlüyorlar

Ardahan'ın merkeze bağlı Beşiktaş köyünde 60 ilköğretim okulu öğrencisi, okullarına öğretmen ataması yapılmadığı için henüz eğitime başlayamadı.



Beşiktaş Köyü Muhtarı Saffet Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl köy okuluna öğretmen ataması yapılmadığını bu nedenle de öğrencilerin eğitime başlayamadığını söyledi.



Öğrencilerin her gün ''öğretmen gelir'' beklentisi ile okula gittiklerini ifade eden Yılmaz, ''Fakat okula giden öğrenciler öğretmen gelmediğini görünce evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Veliler artık her gün kapıma dayanıyor. Onlara ne söyleyeceğimi de şaşırdım'' diye konuştu. Okulda geçen yıl iki öğretmenin görev yaptığını kaydeden Yılmaz, geçen eğitim yılı sonunda tayin olan öğretmenlerin yerlerine yenilerinin atanmamasının sıkıntı yarattığını belirtti.



Ardahan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım, il genelinde öğretmen açığı yaşandığını belirterek, ''geçen eğitim yılında tayin olan 178 branş öğretmenin yerine 66 öğretmen, 95 sınıf öğretmenin yerine ise 33 öğretmenin atandı. İl genelinde 304 branş, 42 sınıf öğretmeni açığı var'' diye konuştu. Beşiktaş Köyü İlköğretim Okulunda eğitime başlanması için vekil öğretmen

ataması yapacaklarını kaydeden Yıldırım, ''iki vekil öğretmen en kısa sürede görevine başlayacak'' dedi.

