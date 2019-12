-Öğretmen ve öğrencisi aynı kabinede ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenlerle biraraya geldi. Atalay, Bakan Dinçer ve beraberindekileri Başbakanlık Yeni Bina'da kabul etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını öğretmenlere ileten Atalay, ''Her yıl Başbakanımız bu salonda öğretmenlerimizle mutlaka kendisi görüşürdü. Ama bugünkü İstanbul programı maalesef böyle bir değişikliğe gerekçe oldu'' dedi. Öğretmenliğin Türk medeniyetinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu: ''Bizde öğretmen azizdir, saygı değerdir. Milletin geleceği ile ilgili en önemli unsurlardan birisidir. Çocuklarımızı öğretmenlerimiz yoğururlar. Bu sebeple Türkiye'de böyle bir özel günün öğretmenlerimize atfedilmesi bir vefa, güzel bir anma. Türkiye'nin her tarafında şu anda anmalar yapılıyor. Bunları formalite görmemek lazım. Bu mesleğin değeri açısından ben bunu çok önemli görüyorum.'' Atalay, şunları kaydetti: ''Benim şöyle bir ayrıcalığım var; öğrencisiyle birlikte aynı kabinede olmak. Ömer, benim üniversiteden öğrencim, gurur duyduğumuz ve bugün Milli Eğitim Bakanımız. Kendisine başarılar diliyorum. Hayatın değişik alanlarında ülkesine hizmet eden, başarıları olan öğrenciler herhalde öğretmenlerin en büyük gururudur, hazzıdır.'' -''Eğitimi daima bir numara yaptık''- Van ve Erciş'teki depremde 75 öğretmenin hayatını kaybettiğini, bunun çok üzüntü verici olduğunu dile getiren Atalay, ''Bugüne adeta damgasını onlar vurdu. Türkiye'nin her yerinde anmalarda bu ifade ediliyor. Bugün Van ve Erciş'te de özel törenler var'' dedi. Öğretmen yetiştirme politikasının, eğitim politikalarının içinde en özeli olduğuna dikkati eken Atalay, şöyle devam etti: ''İsterseniz eğitimin bütün şartlarını en iyi düzeye getirin, derslik sayılarını artırın, sınıf mevcutlarını azaltın, eğitimde teknolojiyi en çağdaş seviyeye getirin, öğretmen unsuru yeterli değilse eğitimde başarılı olamazsınız. Eğitimin temel ayağı öğretmendir.'' -Dinçer, Atalay'ın gününü kutladı- Milli Eğitim Bakanı Dinçer, konuşmasına ''Sayın Başbakan Yardımcım, sevgili hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun'' diyerek başladı. Atalay'ın, kendisinin üniversiteden öğretmeni olduğunu belirten Dinçer, ''Bakanlar Kurulunda biz üç nesil hocayız. Başbakan Yardımcımız Atalay benim hocam, benim de bir öğrencim var (Nihat Ergün). Dolayısıyla üç nesil birarada bulunuyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından Bakan Dinçer, Atalay'a günün anlam ve önemine ilişkin çiçek takdim etti. Atalay ve Dinçer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına öğretmenlere kalem seti hediye etti. Van'dan gelen öğretmen Osman Çoban hediyesini alırken, Başbakan Yardımcısı Atalay'a ''En büyük isteğimiz öğretmenlerin 5 Aralık'ta eğitime başlaması'' dedi. Bunun üzerine Atalay da bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. -''İddialı öğrenciydi''- Kabulün ardından, Başbakan Yardımcısı Atalay ve Bakan Dinçer gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Dinçer, bir gazetecinin ''Kabinedeki öğrencinizin adını öğrenebilir miyiz?'' demesi üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün kendisinin öğrencisi olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Atalay, Erzurum Atatürk Üniversitesinde görevli iken Bakan Dinçer'in öğretmeni olduğunu, Bakan Dinçer ise Bakan Ergün'ün Marmara Üniversitesinde görevli iken öğretmeni olduğunu belirtti.