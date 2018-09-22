Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2)

ÇOCUKLAR ÖĞRETMENEVİNE GETİRİLDİ

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocukların bazıları, tedavilerinin ardından Körfez Öğretmenevi\'ne getirildi. 7\'nci sınıf öğrencisi Kenan Ergün, \"Yolda giderken aniden bir ses duyduk. Kaptan \'tekerimiz patladı\' dedi. Aniden sağa kırmak zorunda kaldık öndeki TIR\'a çarpmamak için. Daha sonra sağa kırınca arabanın tekeri zaten patlak olduğu için araba yan yattı. Herkes koltuklardan yere düştü. Camlar patladı. Cam kırıkları bazılarımızın vücuduna saplandı. Benim de kulağıma saplandı. Daha sonra hocalar yerlerinden kalktıktan sonra imdat çekiçleriyle camları kırıp dışarı çıktık\" dedi.

Lise 1\'inci sınıf öğrencisi Salih Ülger ise, \"Yola Aksaray\'dan çıkmıştık. Çok az kalmıştı İstanbul\'a. Bir saat kadar yolumuz vardı. Şoför değiştikten sonra diğer şoför sürüyordu. Sonra teker patladı. Sağa refüje doğru çarptı. Ben en sağda oturuyordum. Herkes benim üzerime düştü. Bende fazla yara yok. Ayağımda ufak bir şey var. Bir de yüzüme fırlayan cam geldi, o kadar\" diye konuştu.

OĞLUNUN CENAZESİNİ ALDI

Kazada yaşamını yitiren Necati Enes Solak\'ın Körfez Asri Mezarlığı\'nda bulunan cenazesi, babası Muhammet Fatih Solak tarafından alındı. Polis memuru Muhammet Fatih Solak büyük üzüntü yaşarken, oğlunun cenazesini toprağa verilmek üzere Konya\'ya götürdü.

Kazada ölen öğretmen Tufan Baydan\'ın ise İzmir\'de toprağa verileceği öğrenildi.

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