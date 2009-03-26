Öğretmen tokadı sağır ediyordu

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde öğretmeninden tokat yediği iddia edilen lise üçüncü sınıf öğrencisinin kulak zarı yırtıldı. İl ve İlçe Milli eğitim müdürlükleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Olay, Akçaabat Çok Programlı Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonunda yapılan sınıflararası futbol turnuvasında, iddiaya göre arkadaşına sert müdahalede bulunduğu için Beden Eğitimi Öğretmeni 35 yaşındaki Süleyman K. tarafından oyundan alınan lise 3'üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki B.Ş., sinirlenerek çöp kutusuna tekme attı ve kırdı. Bunun üzerine öğretmenin kendisini dövmeye başladığını ileri süren B.Ş., “Çöp kutusuna tekme attığım için vurmaya başladı.



‘Ücretini öderim’ dememe rağmen kafama ve kulağıma tokat attı. Bu olay sonrası kulağımda başlayan ağrının devam etmesi üzerine Akçaabat Devlet Hastanesi'ne gittim. Muayene eden uzman doktor kulak zarının yırtıldığını söyledi. Daha sonra da ameliyat ettiler, gerekli müdahaleyi yaptılar. Hastaneye giderken tam olarak duyamıyordum. Şu anda da duymakta zorlanıyorum” dedi.



Akçaabat Devlet Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Dr. Akif Emre Nuroğlu ise, kulak bölgesinde darbelere bağlı oluşan basıncın kulak zarında yırtılmaya neden olabildiğini belirterek, “Bu öğrencinin de kulak zarında basınçtan dolayı yırtık meydana geldi. Ameliyatla gerekli müdahaleyi yaptık. İyileşme ihtimali oldukça yüksek” dedi.

