T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmen tayinlerinde yeni düzenleme

Sağlık durumu ve olağanüstü hallere bağlı olarak yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler başvurularını, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna dilekçeyle yapacak.

12 Kasım 2008 02:00

Sağlık durumu ve olağanüstü hallere bağlı olarak yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler başvurularını, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna dilekçeyle yapacak.


MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruda, "Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu" kapsamında "Sağlık Ve Olağanüstü Hallere Bağlı Belirlenen Ara Dönem Yer Değiştirme Takvimi" çerçevesinde alınması gereken başvurular için elektronik başvuru formunun açılmayacağı bildirildi. MEB'in 9 Eylül 2008 tarihli genelgesinde, "2008-2009 eğitim ve öğretim yılı ders etkinliklerinin 8 Eylül 2008 tarihinde başlayacağı dikkate alınarak,
'Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde; hastalığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunanların sağlık durumu özrüne, özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak bulunduğu ilde görevini verimli bir biçimde yerine getirme imkanı kalmadığını savcılık veya güvenlik birimlerince düzenlenmiş belge ile belgelendirenler ile terör eylemleri nedeniyle eşi ve yakınları şehit olanların olağanüstü hallere bağlı yer
değiştirme işlemleri, norm kadro fazlası olanların, yaz tatili döneminde özür durumundan dağıtım için il/ilçe emrine verilmiş olanların, soruşturmaya dayalı görev yeri değişikliği teklif edilenlerin yer değiştirmeleri hariç olmak üzere her türlü atama ve görevlendirme dahil yer değiştirme işlemleri, söz konusu tarihten itibaren yarıyıl tatiline kadar durdurulmuştur" denildiği
hatırlatıldı.

Buna göre, söz konusu genelge ile kapsam dışı bırakılan yer değiştirme hareketleri çerçevesinde yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler gerekli belgeleri bir dilekçeye ekleyerek kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracak. İl içi yer değiştirme isteyenlerin talepleri valiliklerce değerlendirilecek. İller arası yer değiştirmek isteyenlerin başvurularının ise değerlendirilmek üzere bir üst yazıyla MEB'in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına zamana bağlı olmaksızın gönderilmesi gerekecek.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24