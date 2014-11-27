Öğretmen servisi ile otobüs çarpıştı: 2 ölü

Acıgöl ilçesinden Nevşehir istikametine giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 50 ER 203 plakalı yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Acıgöl-Nevşehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde karşı şeride geçti.
Otobüs, kent merkezinden Acıgöl'e öğretmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 50 LE 354 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın, otobüs şoförünün, bölgedeki akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği iddia edildi.