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Yaşam

Öğretmen olmak kolaylaşıyor

Fen-Edebiyat ve ilahiyat fakülteleri öğrencilerine yüksek lisans yapmadan öğretmen olmanın yolu açıldı.

22 Eylül 2009 03:00

Fen-Edebiyat ve ilahiyat fakülteleri öğrencilerine yüksek lisans yapmadan öğretmen olmanın yolu açıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Fen, Edebiyat ve İlahiyat fakültesi öğrencilerine, öğretmenlik yolunu açan bir karar aldı.

YÖK’ün aldığı kararla 2009- 2010 öğretim yılından itibaren İstanbul, Marmara, Atatürk ve Uludağ üniversitelerinin Edebiyat, Fen ve İlahiyat fakültelerinde lisans öğretimi sırasında Pedagojik formasyon dersleri verilecek. Önceki uygulamada, öğrenciler mezun olduktan sonra 1.5 yıl formasyon eğitimi alıyordu. YÖK, formasyon isteyen diğer üniversitelerin taleplerini de değerlendirecek.

Bu değerlendirme sonrasında başka fakültelerde de lisans sürecinde formasyon eğitimi verilecek.

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