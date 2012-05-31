Öğretmen öğrencisine ciğeriyle hayat verdi

Karaman'da Beden öğretmeni 28 yaşındaki Orhan Dereli, karaciğer hastası 17 yaşındaki Naciye Dereli’ye karaciğerinden parça verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Karaman’da yaşayan ve karaciğeri yüksek derecede kolestrol ürettiği için 15 günde bir Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne giderek kan değişimi tedavisi gören İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Naciye Dereli’nin (17) tek umudu karaciğer nakliydi

Naciye’nin uzaktan akrabası olan ve aynı lisenin beden eğitimi öğretmeni Orhan Dereli (28), öğrencisinin gözünün önünde eriyip gitmesine seyirci kalmadı. Sözleşmeli öğretmen Orhan Dereli, donör olabileceğini söyledi. 15 gün önce İzmir’de özel bir hastanede yapılan ameliyatla öğretmenden alınan karaciğer parçası, öğrencisi Naciye Dereli’ye nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan öğretmen ve öğrencisi, tedavilerinin ardından birlikte hastaneden taburcu oldu.

Öğretmeni Dereli, organ bağışı için teretdüt bile etmediğini belirterek şöyle dedi: "Gözümün önünde eriyip gitmesine seyirci kalamadım. Naciye’yi şimdi mutlu görmek benim en büyük tesellim.''







