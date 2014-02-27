Öğretmen öğrencilere cinsel tacizden tutuklandı

Manisa Ali Rıza Çevik İlkokulu'nda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni E.G tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 öğrencinin, öğretmenleri E.G'nin cinsel tacizine uğradıklarını söylemesi üzerine veliler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğretmen E.G'nin tutuklandığını kaydetti.Altınsoy, şöyle konuştu:

''Bir öğrenci velisi, çocuğunun öğretmeni tarafından tacize uğradığını belirterek savcılığa şikayette bulunmuş. Diğer velilerin de şikayeti üzerine öğretmen iki gün önce gözaltına alındı. Öğretmen adli makamlarca tutuklandı. Biz de Vali beyin izniyle öğretmen E.G'nin soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırılması için talimat verdik.''