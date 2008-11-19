Öğretmen-öğrenci ilişkisi hormonları etkiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişki, gencin stres hormonu kortizolun seviyesini etkiliyor.



Washington Eyalet, Auburn ve Pennsylvania eyalet üniversitelerinden araştırmacılar, insanlardaki stres hormonunun sabah erken saatlerde en yüksek seviyede olduğunu, gün boyunca bu seviyenin giderek düştüğünü belirtti.



Araştırmalarında, 10 kişilik bir sınıfta kortizol oranının sabahtan akşama giderek azaldığını gören uzmanlar, 20 kişilik bir sınıfta ise gün boyunca daha fazla kortizol artışı belirledi.



Araştırmada, öğretmenleriyle daha yakın ilişkileri bulunan çocuklarda kortizol oranının sabahtan öğleye daha büyük artış gösterirken, öğretmenleriyle daha ihtilaflı ilişkileri bulunan çocukların kortizol oranının, özellikle öğretmenleriyle bire bir ilişkilerde neredeyse patlama yaptığı görüldü.



Araştırmanın başında yer alan Washington Eyalet Üniversitesinden Jared A. Lisonbee, bu alışılmadık kortizol seviyesi artışının potansiyel bir endişe kaynağı olabileceğini, zira uzun dönemde veya sık yükselmelerin tansiyon ve kan şekerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.



Araştırma, Child Development (Çocuk Gelişimi) dergisinde yayımlandı.



(AA)