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Yaşam

Öğretmen nişanlısını uğurlarken öldü

01 Aralık 2009 23:23

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otobüs terminalinde nişanlısını uğurlayan öğretmen, otobüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenlik yapan Onur Değirmenci (25) ismi henüz öğrenilmeyen nişanlısını Ankara'ya göndermek üzere Ağrı'nın Patnos ilçesi otobüs terminaline geldi.

Nişanlısını uğurlayan Değirmenci'ye sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 34 T 888 plakalı otobüs manevra yaptığı sırada çarptı.

Kazada, yaralanan ve Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edilen Değirmenci Yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

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