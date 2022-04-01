Öğretmen nişanlısını 5.5 milyon lira dolandırmıştı; Adem Dolapçı'nın 33 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edildi

Ankara’da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman’ı 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı’nın her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre; 42 yaşındaki Sultan Sarıkaya, emlak danışmanlığı yaptığı dönümde, ortağının organizasyon firması aracılığıyla Adem Dolapçı'yla tanıştıklarını belirterek, "Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.

Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı. Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler. Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor" diye konuştu.

Dolapçı'nın üzerinde hiçbir mal varlığı görünmediği için alacaklarını tahsil edemediklerini kaydeden Sarıkaya, "Benim cüzzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var" ifadelerini kullandı.