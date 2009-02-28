Öğretmen lisesi mezunlarına kötü haber

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, öğretmen liselerine verilen ek puanla ilgili açıklama yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, öğretmen liselerine verilen ek puan katsayılarının tekrar masaya yatırılabileceğinin sinyallerini verdi.



Yeni düzenlemenin ilk sinyali



"Ek puan katsayısı" üzerinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Yarımağan, "Bazı liselerin ek puan katsayısı yüksek olduğundan belli programlara sadece bu liseli adaylar giriyor. Öğretmen liselerine hem temel liselerdeki tüm haklar tanınırken hem de 0.24 gibi bir katsayı hakkı da tanınıyor" diyerek öğretmen liselerine tanınan katsayılarla ilgili düzenlemeler yapılabileceğinin sinyallerini verdi.



‘Hazırlık sınıfı okumadan lisans eğitimine geçebilirler’



Üniversitelerde öğrencilerin dil seviyesini yükseltmek için "hazırlık" eğitimi verildiğine değinen Yarımağan, "Yabancı Dil Sınavı'nı belki bu amaçla kullanabiliriz. Sınavdan belli puan alan kişiler, hazırlık sınıfı okumadan lisans eğitimine geçebilirler" diye konuştu.



