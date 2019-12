Öğretmen liseleri için yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, eğitim fakültelerine gidecek öğrenci kalitesini artırmak ve öğretmen niteliğini yükseltmek amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı.



ÖSS sınavlarında yüzde 100’e yakın başarı oranı ile Türkiye’nin en başarılı okulları olarak gösterilen Anadolu Öğretmen Liseleri’nin “model okul olması amacıyla yapılan çalışma ile okullar çağdaş ölçütler temelinde geliştirilecek. Belirlenen 144 standart ile karşılaştırma yapma imkanı sağlanarak, Anadolu Öğretmen liseleri arasındaki farklılıkları asgari düzeye indirilerek zamanla tümünü 'Model Okul' haline getirilecek.



Bu yıl başlatılacak çalışma ile tüm Anadolu Öğretmen Liseleri’nin kalitesi “mükemmelö düzeye getirilecek. Daha sonra Valilikler tarafından “Model Okul' olarak Bakanlığa önerilen okullar 144 standarda göre değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.



Okullar her dönem değerlendirilecek



Çalışma ile okullar, yeterlik ve iş başarı düzeyini değerlendirmek üzere her dönem sonunda yapılacak toplantıda, Anadolu Öğretmen liseleri model okul uygulaması değerlendirme ölçütleri olan 144 standarda göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Okulların değerlendirmeleri de valilikler aracılığıyla MEB’e gönderilecek.



Değerlendirmeyi yapacak olan “Merkez Değerlendirme Kuruluö ise Genel Müdürlük bünyesinde, bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, bir daire başkanı ve iki şube müdüründen oluşacak. Her yıl ocak ayında kuruyacak olan Kurul, bir yıl süre ile görev yapacak.



'Okullara 144 standart'



Anadolu Öğretmen Liseleri’nin değerlendirilmesi yer alan 144 standart içerisinde; Fiziki Durum başlığı altında okul bahçesinin standartları, derslik binası standartları, pansiyon standartları, spor salonu, lojman, kütüphane standartları ve diğer eklentilerin standartları değerlendirilecek.



Standartlar içinde, yönetim çalışmaları, öğretmen kurulu çalışmaları da değerlendirilecek. Öğretim Etkinlikleri içinde ise zümre toplantıları, öğrenci başarısında birinci ve ikin dönem de standartlar çerçevesinde değerlendirilecek. Eğitim etkinlikleri içinde ise sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra, kulüp sayıları, kulüp çalışmaları, projeler, disiplin işleri, uygulama ve izleme etkinlikleri de değerlendirilecek.



Standartlar içinde ayrıca, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, okul aile birliği çalışmaları, okul-çevre ilişkileri, çalışmaların planlanması, bağış ve yardımlar ile gerçekleştirilen çalışmalar, örnek ve özgün çalışmalar da değerlendirilecek.