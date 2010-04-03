Öğretmen hızması yüzünden ceza aldı

T24-

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından banka çalışanlarına yönelik olarak yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama sınavında görevli 12 yıllık öğretmen Özlem Yalçın, “Sınava katılanlarla polemiğe girdiği, kıyafetinin uygun olmadığı ve burnunda hızma olduğu” gerekçesiyle gözetmen olmasına izin verilmediğini iddia etti.







Arama yapmadı



Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi’nde geçtiğimiz hafta sonu EĞİTEK tarafından düzenlenen sınava Kadıköy Osmangazi İlköğretim Okulu Eğitim-Sen temsilcisi olan 12 yıllık sınıf öğretmeni Özlem Yalçın da gözetmen olarak ismini yazdırdı.





İki gün çalışma karşılığında 120 lira ücret almak için gözetmen olan Yalçın, cumartesi sınavın yapıldığı okula gitti. İddiaya göre, EĞİTEK temsilcisi, kadın polis olmadığı için sınava giren kadınların üst araması için Yalçın’ın çalıştığı okulun müdüründen bir öğretmenin görevlendirilmesini istedi.





Müdür de bu görevi Yalçın’a verdi. Ancak, Yalçın, üst aramasının görevi olmadığını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine üst araması görevi başka bir öğretmene verildi.







Küçük düşürdüler



Sınavın ikinci gününde yine okula gelen Yalçın, salonda beklerken, EĞİTEK temsilcisinin kendisine dönerek, “Öğrencilerle çok polemiğe giriyorsunuz. Kılık kıyafetiniz de uygun değil. Zaten burnunuzda da hızmanız var” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.





Yalçın, olayla ilgili olarak şunları belirtti:



“EĞİTEK temsilcisi, bu sözlerinin ardından sınavın yapıldığı okulun müdüründen müdahale etmesini istedi. Müdür de sınavın huzurunu bozduğumu ve kılık kıyafetimin uygun olmadığını iddia ederek binayı terk etmemi istedi. Tutanak istedim ama vermediler. Ben daha sonra Eğitim-Sen’deki arkadaşlarımla ve avukatla konuştum. Okulda tutanak tutturup olaya şahit olan diğer öğretmenlere de imzalattırdım.

Ben 12 yıldır burnumdaki hızmamla öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca o gün de üzerimde kumaş pantolon ve kazak vardı. Kıyafetimde yönetmeliğe aykırı bir şey yoktu. Delil olması için üzerimdeki kıyafetle fotoğraf da çektirdim.”





‘SORUN?VARSA TUTANAK TUTULUR’



Meslektaşlarının önünde küçük düşürüldüğünü söyleyen Yalçın, “EĞİTEK temsilcisi ve Kemal Atatürk Lisesi Müdürü hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak idari soruşturma isteyeceğim. Ayrıca, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Eski Eğitim-Sen Başkanı Alaattin Dinçer de yapılanın ayırımcılık olduğunu söyledi. Dinçer, “Normalde bir gözetmenle ilgili bir sorun olursa, önce tutanak tutulur ve gerekli yerlere gönderilir. Bu kapsamda bu kişi hakkında idari soruşturma açılır. Yapılan yanlış, bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağız. Ayrıca, hızma takmak sorun değil” diye konuştu.